UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलेगा मौसम, बारिश के संकेत

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, इन दिनों सक्रिय मौसमी गतिविधियों के चलते तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है, लेकिन जैसे ही बादल छाएंगे और बारिश होगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे मौसम में अचानक बदलाव महसूस होगा। सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है, जिससे लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन यह बदलाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।