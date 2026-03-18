18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलेगा मौसम, बारिश के संकेत

StormAlert:उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई सक्रिय सिस्टम के कारण बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में मौसम अस्थिर रहेगा, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 18, 2026

UPWeather: मध्य और उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज की ताजा सिनोप्टिक स्थितियों के अनुसार, वातावरण में एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, जो आने वाले दिनों में मौसम को अचानक पलट सकते हैं।

सीएसए मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन.सुनील पांडेय के अनुसार, इस समय दो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हैं, जो ऊपरी वायुमंडल में ट्रफ के रूप में मौजूद हैं। इनमें से एक सिस्टम लगभग 5.8 किमी की ऊंचाई पर 80°E देशांतर के आसपास सक्रिय है, जबकि दूसरा 52°E के पास उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। ये दोनों सिस्टम मिलकर उत्तर भारत के मौसम को अस्थिर बना रहे हैं।

यूपी-राजस्थान समेत कई राज्यों पर असर, हवा में बन रहे चक्रवातीय घेरे

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन.सुनील पांडेय के अनुसार, स्थिति को और जटिल बना रहे हैं कई ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण (Cyclonic Circulation), जो अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और यहां तक कि पश्चिमी राजस्थान से सटे पाकिस्तान क्षेत्र तक, लगभग 0.9 से 1.5 किमी की ऊंचाई पर ये चक्रवातीय सिस्टम बने हुए हैं। इन सभी सिस्टम का संयुक्त प्रभाव यह है कि वातावरण में नमी और अस्थिरता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि मौसम अब करवट लेने की तैयारी में है।

क्या होगा असर? बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन.सुनील पांडेय के अनुसार, अगले 24 से 72 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश, विशेषकर कानपुर मंडल और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज आंधी, गरज-चमक और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। दिन में हल्की धूप के बाद अचानक बादल छाने और शाम या रात में मौसम बिगड़ने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए यह समय खास तौर पर सतर्क रहने का है, क्योंकि ओले और तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

तापमान में उतार-चढ़ाव, सुबह-शाम ठंडक बरकरार

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, इन दिनों सक्रिय मौसमी गतिविधियों के चलते तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है, लेकिन जैसे ही बादल छाएंगे और बारिश होगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे मौसम में अचानक बदलाव महसूस होगा। सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है, जिससे लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन यह बदलाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक

UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलेगा मौसम, बारिश के संकेत

Chitrakoot News: “सावधान! एक APK डाउनलोड और बैंक खाता साफ, 26 लोगों से 15 लाख उड़े, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा”

Kanpur News: बेटे की याद में टूट गई मां, उठाया खौफनाक कदम

Kanpur News: बेकाबू स्कार्पियो एआरटीओ आवास में घुसी, खौफनाक हादसा CCTV में कैद

Kanpur Dehat News: पहले दिखाया असली सोना, फिर थमा दी पीतल की माला…महिला समेत पांच गिरफ्तार

Kanpur News: SI भर्ती परीक्षा के सवाल पर भड़के भाजपा विधायक, ‘पंडित’ शब्द के प्रयोग पर उठाए सवाल

Kanpur News: सीएनजी पंप दिलाने का सपना दिखाकर 8 लाख की ठगी, 8 पर केस

Kanpur News:TDS का बड़ा खेल, 90 लाख की गड़बड़ी से मचा हड़कंप, पूर्व CA पर दर्ज हुआ मुकदमा

Kanpur News: इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज

Kanpur News: वन विभाग की वर्दी में नशे का खेल! उन्नाव से गांजा लाकर कानपुर में बेचता था शातिर तस्कर गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

Rajasthan Weather News

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 01:02 pm

Published on:

18 Mar 2026 12:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलेगा मौसम, बारिश के संकेत

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: नवरात्र में बदली शहर की चाल, इन रास्तों पर नो एंट्री

कानपुर

Weather Update: आसमान करने वाला है कुछ ऐसा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे

कानपुर

Kanpur News:एक रात, दो घरों में मातम, बीमारी और बेबसी से टूटी सांसें

कानपुर

बकरी चराने गई 11 साल की बच्ची की हत्या, 300 मीटर दूर गेहूं के खेत में मिला मासूम का शव, रेप की आशंका

बकरी चराने गई 11 साल की बच्ची की हत्या
कानपुर

Kanpur News: मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, बैग में मिली डायरी से फर्रुखाबाद कनेक्शन, पुलिस पहचान में जुटी

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.