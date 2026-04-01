रहस्यमय रोशनी को देखने के लिए उमड़ी भीड़, क्या यह नागमणि है?

दरअसल बांदा-बहराइच राजमार्ग पर स्थित पश्चिम गांव में पेट्रोल पंप स्थित है। हाईवे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बिजली का खंभा भी लगा हुआ है। उसी के पास से यह रोशनी निकल रही है। करीब तीन दिनों से यह दिखाई पड़ रही है। यह रोशनी शाम को 7:30 बजे से 8:00 बजे के बीच लोगों को दिखाई पड़ती है और करीब 30 से 45 सेकंड तक चमकती है। 30 से 45 सेकंड की इस चमक को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि यह चमक नागमणि की है। फिलहाल लोग प्रशासन की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि जानकारी मिल सके कि आखिर में यह चमक किसकी है?