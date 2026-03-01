तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK की सूची में कौनसे-कौनसे नए चेहरे



तीन मंत्रियों का टिकट कटा

34 मौजूदा मंत्रियों में से केवल तीन, आर गांधी, टी. मनो तंगराज और एन कयलविझी सेल्वराज को इस बार टिकट नहीं मिला है। हालांकि, गांधी ने अपने बेटे विनोद गांधी के लिए रानीपेट सीट से टिकट हासिल किया है, जहां से वे 2021 में चुने गए थे। इसी तरह, डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के. पोन्मुडी इस बार अपने तिरुकोविलूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह सीट उनके बेटे डॉ. पोन गौतम सिगामणि को दी गई है।



दुरै मुरुगन फिर मैदान में



जहां एक ओर कयास लगाए जा रहे थे कि डीएमके के सबसे वरिष्ठ नेता, मंत्री और दस बार के विधायक दुरै मुरुगन (87) स्वास्थ्य कारणों से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहीं उन्हें एक बार फिर काटपाड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के मजबूत नेता और पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने इस बार करूर सीट छोड़कर कोयंबत्तूर दक्षिण से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि 2021 में डीएमके या उसके सहयोगी को कोयंबत्तूर की दस में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी।



ओपीएस व साथियों को टिकट



इसी बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और एआइएडीएमके के दिग्गज नेता ओ पन्नीरसेल्वम, जो हाल ही में डीएमके में शामिल हुए हैं, को बोडिनायकनूर सीट से मैदान में उतारा गया है, जिसे वे निवर्तमान विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

उनके दो सहयोगियों पॉल मनोज पांडियन और आर. वैद्यलिंगम वैथिलिंगम जो पहले ही डीएमके में शामिल हो चुके हैं, को भी टिकट मिला है।



29 वकील व 15 डॉक्टर



स्टालिन ने बताया कि पार्टी की सूची में 60 से अधिक नए चेहरे, 29 वकील, 17 इंजीनियर, 15 डॉक्टर और सात पीएचडी धारक शामिल हैं। हालांकि, 164 उम्मीदवारों में केवल 18 महिलाएं हैं, जो संविधान में प्रस्तावित 106वें संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के लक्ष्य से काफी कम है।

सीटों के अंतिम चयन में हुई देरी के सवाल पर स्टालिन ने कहा कि कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि डीएमके ने 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी।



उन्होंने कहा, “हमने व्यापक गठबंधन बनाया है, इसलिए सभी से चर्चा कर उनकी पसंद के अनुसार सीटें आवंटित करनी थीं। इसी वजह से थोड़ा अधिक समय लगा।”