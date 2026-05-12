Ahmedabad: शहर में जलजनित रोग बढ़े, दस दिन में 268 मरीज, उल्टी- दस्त के सबसे ज्यादा

Ahmedabad शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में दस दिन में ही कुल 268 जलजनित रोगों के मरीज दर्ज किए गए। इनमें उल्टी-दस्त के 217, पीलिया के 10 और टाइफाइड के 41 मरीज सामने आए हैं। हालांकि इस अवधि में मच्छर जनित रोगों के मामले अपेक्षाकृत कम रहे। केवल 3 मरीज मलेरिया और इतने ही डेंगू के दर्ज किए गए। इस दौरान मच्छर जनित रोगों में से डेंगू के सबसे अधिक 110 मरीज सामने आए हैं। मलेरिया के 54, फाल्सीपेरम के 11 और चिकनगुनिया का एक मरीज दर्ज हुआ है।इस वर्ष जनवरी से अब तक उल्टी-दस्त के 1859 मरीज दर्ज हुए हैं। इस अवधि में टाइफाइड के 619 और पीलिया के 264 मरीज दर्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि लगभग सवा पांच माह में हैजा का एक भी मरीज सामने नहीं आया है।