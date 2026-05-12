गुजरात विश्वविद्यालय का कर्मचारियों को निर्देश, कार पूलिंग अपनाएं- ईंधन बचाएं

जीयू की कुलपति डॉ.नीरजा गुप्ता ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की है कि वे कार पुलिंग की व्यवस्था को अपनाएं। इस संबंध में मंगलवार को ही जीयू के निर्देश पर कार्यकारी कुलसचिव डॉ.पी.एम.पटेल ने विवि के सभी भवन, विभाग के अध्यक्षों को इस संबंध में परिपत्र भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो वहां तक जीयू के अधिकारी और कर्मचारी घर से कार्यालय आते समय और कार्यालय से घर जाते समय उनके घर के आसपास या रास्ते में रहने वाले विवि के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी को भी अपनी कार में बिठाकर लाएं और ले जाएं। इससे ईंधन की बचत होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को मेट्रो ट्रेन की सेवा, ईवी वाहन एवं एएमटीएस, बीआरटीएस सार्वजनिक बस सेवा का उपयोग करने की अपील की है।