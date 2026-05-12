मानसून से पहले मनपा का हॉटमिक्स प्लांट तैयार

गत वर्ष मानसून के दौरान शहर के मध्य ज़ोन में 534 मीट्रिक टन, पूर्व ज़ोन में 4041 मीट्रिक टन, पश्चिम ज़ोन में 9331 मीट्रिक टन, उत्तर-पश्चिम ज़ोन में 8384 मीट्रिक टन, दक्षिण-पश्चिम ज़ोन में 3671 मीट्रिक टन, उत्तर ज़ोन में 9831 मीट्रिक टन और दक्षिण ज़ोन में 8389 मीट्रिक टन हॉटमिक्स सामग्री का उपयोग किया गया।