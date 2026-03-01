Kanpur News:19 मार्च से IIT कानपुर में टेक का महायुद्ध, रोबोट्स की टक्कर, रफ्तार का रोमांच और AI का जलवा

महोत्सव में फ्लैगशिप टॉक्स की एक विशेष श्रृंखला भी आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित वक्ता अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। इस श्रृंखला में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ Nicolas Heess जैसे नाम शामिल हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। उनके सत्र प्रतिभागियों को नई सोच और नवाचार के लिए प्रेरित करेंगे।इसके साथ ही ‘रक्षाकृति’ कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे पैनल डिस्कशन में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नवाचार और तकनीकी उन्नति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा गहन चर्चा की जाएगी। ये सत्र न केवल ज्ञानवर्धक होंगे, बल्कि युवाओं को देश की सुरक्षा और तकनीकी विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करेंगे।