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Kanpur News:19 मार्च से IIT कानपुर में टेक का महायुद्ध, रोबोट्स की टक्कर, रफ्तार का रोमांच और AI का जलवा

Techkriti 2026:IIT कानपुर में 19 से 22 मार्च तक टेककृति’26 आयोजित होगा। एशिया के इस बड़े तकनीकी महोत्सव में रोबोवार्स, RC रेसिंग, AI टॉक्स, रक्षाकृति और इनोवेशन प्रतियोगिताएं होंगी, जहां देश-विदेश के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 18, 2026

कानपुर, IIT Kanpur में 19 से 22 मार्च तक टेककृति’26 का 32वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव के रूप में स्थापित यह आयोजन देश-विदेश के हजारों प्रतिभागियों को एक मंच पर लाएगा। इसमें छात्र, शोधकर्ता, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के विशेषज्ञ तकनीक, नवाचार और उद्यमशीलता के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। आयोजकों के अनुसार, चार दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न तकनीकी प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य युवाओं को नई तकनीकों से परिचित कराना और उन्हें व्यावहारिक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना है।

रोबोवार्स और RC रेसिंग जैसे इवेंट्स होंगे मुख्य आकर्षण

टेककृति’26 के प्रमुख आकर्षणों में ‘रोबोवार्स’ खास तौर पर चर्चा में है, जहां शक्तिशाली कॉम्बैट रोबोट एरिना में आमने-सामने भिड़ेंगे। यह प्रतियोगिता प्रतिभागियों के इंजीनियरिंग कौशल, नवाचार और रणनीति का शानदार प्रदर्शन पेश करेगी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों के जुटने की उम्मीद है। इसके साथ ही ग्रैंड प्रिक्स आरसी रेसिंग चैंपियनशिप भी रोमांच का केंद्र बनेगी, जिसमें हाई-स्पीड रिमोट-कंट्रोल कारें ट्रैक पर रफ्तार का दम दिखाएंगी। यह रेस आधुनिक ऑटोमोटिव डिजाइन, कंट्रोल सिस्टम और तकनीकी दक्षता की झलक पेश करेगी। दोनों ही प्रतियोगिताओं में देशभर से आए प्रतिभागी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और तकनीकी समझ का प्रदर्शन करेंगे, जिससे आयोजन का स्तर और भी ऊंचा हो जाएगा।

फ्लैगशिप टॉक्स और ‘रक्षाकृति’ में दिखेगा भविष्य की तकनीक का विजन

महोत्सव में फ्लैगशिप टॉक्स की एक विशेष श्रृंखला भी आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित वक्ता अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। इस श्रृंखला में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ Nicolas Heess जैसे नाम शामिल हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। उनके सत्र प्रतिभागियों को नई सोच और नवाचार के लिए प्रेरित करेंगे।इसके साथ ही ‘रक्षाकृति’ कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे पैनल डिस्कशन में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नवाचार और तकनीकी उन्नति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा गहन चर्चा की जाएगी। ये सत्र न केवल ज्ञानवर्धक होंगे, बल्कि युवाओं को देश की सुरक्षा और तकनीकी विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करेंगे।

नेटवर्किंग, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मंच

टेककृति’26 केवल एक तकनीकी महोत्सव नहीं, बल्कि नवाचार, नेटवर्किंग और सहयोग का सशक्त मंच भी है। इस आयोजन में देश-विदेश से आए प्रतिभागियों को स्टार्टअप्स, उद्योग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। यह मंच युवाओं को अपने विचार साझा करने, नई तकनीकों को समझने और संभावित प्रोजेक्ट्स पर काम करने की प्रेरणा देगा। खास बात यह है कि यहां बनने वाले नेटवर्क भविष्य में करियर और उद्यमिता के नए रास्ते खोल सकते हैं। आयोजकों के अनुसार, इस बार बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे महोत्सव का दायरा और भी व्यापक होगा। टेककृति’26 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया फिलहाल जारी है और इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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Published on:

18 Mar 2026 06:53 pm

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