Kanpur News: SI भर्ती परीक्षा के सवाल पर भड़के भाजपा विधायक, ‘पंडित’ शब्द के प्रयोग पर उठाए सवाल

दरअसल परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र का एक पेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें सामान्य हिंदी के सेक्शन का प्रश्न संख्या तीन था... "अवसर के लिए बदल जाने वाले के लिए एक शब्द लिखिए।" इसके विकल्पों में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी दिए गए थे। परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पंडित शब्द को विकल्प के रूप में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। जिसके बाद तत्काल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए इस पर आपत्ति जताई थी।