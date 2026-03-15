Kanpur News: सीएनजी पंप दिलाने का सपना दिखाकर 8 लाख की ठगी, 8 पर केस

पीड़ित का आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे। जब उनसे पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने एक चेक दिया, लेकिन बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत की।पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी कई लोगों को इसी तरह सीएनजी पंप लगवाने का झांसा देकर ठगी कर चुके हैं।