Kanpur News:28 लाख के फ्लैट सौदे में दिए 4 लाख,अवैध कब्जे का आरोप, मुकदमा दर्ज

रावतपुर के केशव पुरम मेसर्स अमन एसोसिएट के पार्टनर तरुण गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर को दी तहरीर में बताया कि सुशील कुमार मिश्रा ने वर्ष 2017 में 28 लाख रुपये में केशव पुरम स्थित उनके एक फ्लैट खरीदने का सौदा तय किया था। आरोप है कि 6 अप्रैल 2017 को आरोपी ने 51 हजार और 3.52 लाख रुपये के दो चेक बतौर अग्रिम दिए तथा शेष राशि बैंक ऋण से देने की बात कही। बाद में नौकरी छूटने का हवाला देकर रजिस्ट्री टालता रहा। 9 जनवरी 2019 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ, जिसकी वैधता 8 अप्रैल 2019 तक थी। इस दौरान आरोपी ने बिना पूरा पैसा दिए गृह प्रवेश की अनुमति लेकर फ्लैट में प्रवेश कर लिया और बाद में अलमारी आदि कार्य कराने के बहाने कब्जा बनाए रखा।