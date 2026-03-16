Kanpur Dehat News: पहले दिखाया असली सोना, फिर थमा दी पीतल की माला…महिला समेत पांच गिरफ्तार

आरोपियों ने कारोबारी को अकबरपुर बुलाया और उसे पीतल की माला को सोने की बताकर सौदा तय कर लिया। झांसे में आए कारोबारी ने 10 लाख रुपये दे दिए। बाद में जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस गिरोह की तलाश में जुट गई।देर रात अकबरपुर कोतवाल हरमीत सिंह पुलिस टीम के साथ बनारअलीपुर बंबे के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पेड़ों के नीचे संदिग्ध हालत में खड़े कुछ लोगों पर शक हुआ। पुलिस ने घेराबंदी कर तलाशी ली तो उनके पास से छह मोबाइल फोन, एक किलो 724 ग्राम पीतल की मालाएं और 21 हजार रुपये नकद बरामद हुए।