Kanpur News: विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, मां बोली—प्रताड़ना से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुराना शिवली रोड स्थित काली मठिया के पास बुधवार देर शाम 25 वर्षीय विवाहिता हिमांशी उर्फ मोना गुप्ता ने घर के भीतर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, पुराना शिवली रोड निवासी अंकित गुप्ता की पत्नी हिमांशी बुधवार शाम अपने कमरे में अकेली थीं। इसी दौरान उन्होंने पंखे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। जब पति अंकित कमरे में पहुंचे तो पत्नी को फंदे से लटका देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत फंदा काटकर पत्नी को नीचे उतारा और बिना देर किए हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। पूरे घटनाक्रम से परिवार में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस घटना से स्तब्ध नजर आ रहा है।
घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका की मां रेखा गुप्ता ने कहा कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका आरोप है कि हिमांशी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था, जिससे वह लगातार तनाव में रहती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई बार बेटी ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया था, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। मायके पक्ष का कहना है कि इसी उत्पीड़न से तंग आकर हिमांशी ने आत्मघाती कदम उठाया है।
घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कल्याणपुर इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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