Kanpur News: विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, मां बोली—प्रताड़ना से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के अनुसार, पुराना शिवली रोड निवासी अंकित गुप्ता की पत्नी हिमांशी बुधवार शाम अपने कमरे में अकेली थीं। इसी दौरान उन्होंने पंखे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। जब पति अंकित कमरे में पहुंचे तो पत्नी को फंदे से लटका देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत फंदा काटकर पत्नी को नीचे उतारा और बिना देर किए हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। पूरे घटनाक्रम से परिवार में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस घटना से स्तब्ध नजर आ रहा है।