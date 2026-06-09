कानपुर को मिलेगा हाईटेक संक्रामक रोग अस्पताल, 150 बेड के नए IDH से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था

Kanpur Hospital News: कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जल्द ही नया संक्रामक रोग अस्पताल (आईडीएच) बनाया जाएगा। करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में गंभीर संक्रामक बीमारियों के इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल के निर्माण के लिए शासन की ओर से पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं।