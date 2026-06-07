दामाद को सास से हुआ प्यार, दुनिया की फिक्र छोड़ रचाई शादी, बोलें- हमें आशीर्वाद दें

यूपी में इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अलीगढ़ जिले में भी ऐसा ही एक वाक्या देखने को मिला था। वहां तो कहानी और भी ज्यादा फिल्मी थी। बेटी की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, शादी के कार्ड भी बंट चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पर होने वाली दुल्हन की मां (सास) अपने होने वाले दामाद के साथ रफूचक्कर हो गई। कई दिनों तक लापता रहने के बाद जब दोनों सीधे थाने पहुंचे,तो पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि, अलीगढ़ के उस मामले का अंत सुखद नहीं रहा। करीब एक साल तक साथ रहने के बाद सास और दामाद के बीच झगड़े शुरू हो गए और मामला फिर से पुलिस स्टेशन की चौखट तक पहुंच गया था।