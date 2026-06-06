‘जबरन पहनाया बुर्का और कलमा पढ़ने का बनाया दबाव’, करण बनकर जुबैर ने फंसाया, पुलिस के पास पहुंची पीड़िता

पीड़िता का कहना है कि जब उसने जुबैर के घर जाकर शादी की बात की तो उसके घरवाले धर्म बदलने की शर्त रखने लगे। जुबैर की मां ने उसे जबरन बुर्का पहना दिया और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। आरोपी की मां ने यह भी लालच दिया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेती है तो उसे मस्जिद या मदरसे से 12 लाख रुपये मिलेंगे। जब पीड़िता ने साफ मना कर दिया तो जुबैर और उसके पूरे परिवार ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।