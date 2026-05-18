आगरा में अंतरराज्यीय धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली-राजस्थान से 4 गिरफ्तार

आगरा पुलिस ने पहले ही 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब चार अन्य को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का खुलासा होने के बाद उनकी गतिविधियों में कमी आई थी। लेकिन धीरे-धीरे इनका कार्य चल रहा था। मौलाना हसन के अतिरिक्त दिल्ली के कई अन्य लोग भी शामिल हैं जो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते थे। 12 से ज़्यादा लड़कियों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और झारखंड से थीं। फंडिंग कहां से होती है के सवाल पर उन्होंने बताया कि इसकी पर जांच की जा रही है। दाऊद की तरफ से फंडिंग होती थी, जिसके खिलाफ भी भोपाल में कार्रवाई की गई है। आगे भी जांच हो रही है।