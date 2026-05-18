आगरा में दिनदहाड़े किडनैपिंग से हड़कंप, युवती की पहचान अब तक नहीं

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Agra, a man threw a young woman in a car and fled in broad daylight. आगरा में दिनदहाड़े एक युवती को जबरन उठा ले जाने का मामला सामने आया है। दोपहर में हुई इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी राहगीर बने। उन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। कार नंबर से घटना में शामिल लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कार मालिक का पता लगाने का काम रही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश की आगरा में उसे समय सनसनी फैल गई जब दिनदहाड़े कार में युवती को जबरन डालकर ले गए। भरी दुपहरी हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी रकाबगंज थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
रकाबगंज थाना पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की। भरी दोपहरी करीब एक बजे की घटना है। जब बैकुंठी देवी कॉलेज के सामने से निकल रही। युवती कुछ समझ पाती सफेद कार से आए कुछ लोगों ने उसे उठाकर जबरदस्ती किर में डाल लिया। बताया जाता है कर में एक महिला भी बैठी थी। इसके पहले की लोग कुछ समझ पाते कार चालक मौके से फरार हो गया।
रकाबगंज थाना पुलिस राहगीरों से मिली जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। कार नंबर से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। कार मलिक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। कार का रंग सफेद था।
सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा
थाना प्रभारी रकाबगंज ने बताया कि अभी इस बात की जानकारी नहीं हुई है कि युवती कौन है और घटना का कारण क्या है? कार नंबर से घटना का खुलासा करने की कोशिश हो रही है। रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। दिनदहाड़े हुई घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है।
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