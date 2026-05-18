आगरा में दिनदहाड़े किडनैपिंग से हड़कंप, युवती की पहचान अब तक नहीं

Agra, a man threw a young woman in a car and fled in broad daylight. आगरा में दिनदहाड़े एक युवती को जबरन उठा ले जाने का मामला सामने आया है। दोपहर में हुई इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी राहगीर बने। उन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। कार नंबर से घटना में शामिल लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कार मालिक का पता लगाने का काम रही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र का है।