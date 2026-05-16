आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी, अब 58 हजार में होगा हाईटेक ऑपरेशन, मरीजों को मिलेगी राहत

SNMC Robotic Surgery Agra: आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में अब मरीजों को आधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलने जा रही है। हार्ट बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाओं के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इस सुविधा के शुरू होने से कैंसर, गुर्दा, लिवर, आंत और बच्चेदानी जैसी जटिल बीमारियों के ऑपरेशन अधिक सटीक और सुरक्षित तरीके से किए जा सकेंगे। खास बात यह है कि मरीजों को यह सुविधा निजी अस्पतालों की तुलना में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध होगी।