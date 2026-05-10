आगरा में सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, पत्नी और दो बेटों की हालत गंभीर, दिल्ली आया था परिवार

उत्तर प्रदेश के आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिचपुरी में भीषण हादसा हो गया। जब एम्बुलेंस और ऑटो में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली निवासी नेमीचंद और उनके पुत्र शिवम (14 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कांता पत्नी नेमीचंद, गोविंदा और निशांत पुत्र नेमीचंद गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें एंबुलेंस और टेंपो की आमने-सामने टक्कर का लाइव दृश्य सामने आया है। घटना के समय सड़क पर काफी चहल-पहल थी।