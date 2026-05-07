मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ में दो डकैतों को मार गिराया, दोनों राजस्थान के रहने वाले

Mathura police encounter, two criminals killed: मथुरा में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में दो डकैतों को ढेर कर दिया गया, जिनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दोनों की पहचान राजस्थान के रहने वाले के रूप में हुई है और दोनों ने ही अप्रैल महीने में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए 17 टीमें गठित की थीं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मथुरा पुलिस ने सुबह के समय घेराबंदी की और बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया।‌ जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना सुरीर क्षेत्र की है।