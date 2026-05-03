आगरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने उखाड़ कर सड़क पर फेंका, बोले पुराना मीटर चाहिए

Protest against smart meters in Agra::आगरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। लोगों ने अपने घरों में लगे स्मार्ट मीटर को उखाड़ लिया। महिलाएं स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलित हो गई व। उनका कहना था कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। यह बहुत तेज चलता है। बिना इस्तेमाल किये भी बैलेंस कम हो जाता है। स्मार्ट मीटर की खास बात यह है कि बैलेंस माइनस होते ही बिजली कट जाती है। जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें कई प्रकार की अनियमितता सामने आ रही हैं। जिसका विरोध किया जा रहा है। ‌