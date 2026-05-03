30 फीट की ऊंचाई से गिरे तीन मजदूर, एक-एक कर थम गई, तीनों की सांसें… पीछे छूट गईं रोती हुईं ज़िंदगियां

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ऊंचाई से गिरने के कारण तीनों के सिर में गंभीर चोट लगी थी। जिससे उनकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। यह हादसा एक बार फिर निर्माण कार्यों में सुरक्षा की अनदेखी पर सवाल खड़े कर गया है। जहां एक छोटी सी लापरवाही तीन परिवारों की खुशियां छीन ले गई।