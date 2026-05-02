जयमाल के समय पहुंची प्रेमिका बोली- ये मेरा पति…वरमाला फेंक भागा दूल्हा, दंग रह गए घराती- बराती

करीब दो घंटे तक चले इस पूरे विवाद के बाद दोनों पक्षों में बातचीत हुई। और फैसला लिया गया कि यह शादी अब नहीं होगी। इसके बाद दुल्हन के परिवार ने मौके पर मौजूद एक परिचित युवक से उसकी शादी कर दी। यह शादी उसी मैरिज हॉल में सादगी से संपन्न कराई गई। पुलिस के अनुसार, उन्हें महिला की सूचना पर मौके पर बुलाया गया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। लेकिन दुल्हन पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।