5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में फेसबुक दोस्ती का दर्द: ब्रेकअप के बाद किशोर कर रहा था आत्महत्या की कोशिश, मेटा अलर्ट से बची जान

Meta AI alert saves teen's life: आगरा में मेटा अलर्ट के कारण घर का चिराग बुझने से बच गया। जब सक्रिय हुई पुलिस किशोर के घर पहुंच गई, उस समय किशोर जहरीले पदार्थ और रस्सी लिए बैठा था।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

May 05, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Meta AI alert saves teen's life: आगरा में सात समुंदर पार से आए मेटा एआई अलर्ट के कारण घर का चिराग बुझने से बच गया। मेटा एआई से सूचना आते ही सक्रिय हुई पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोर के घर पहुंच गई। उस समय किशोर सुसाइड नोट लिख चुका था जिसमें बताया, "अम्मी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था।" पुलिस को पास में मोटी रस्सी और हाथ में कीटनाशक की सीसी मिली। पुलिस को सामने देख किशोर चौंक गया। पुलिस ने लड़के से बातचीत की और उसे समझाया। मामला जैतपुर थाना क्षेत्र का है।

फेसबुक में हुई दोस्ती टूट गई

उत्तर प्रदेश के आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर की दोस्ती फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई। देखते-देखते दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद किशोर अवसादग्रस्त हो गया और आत्महत्या करने की सोचने लगा।

आत्महत्या की तैयारी का वीडियो किया शेयर

किशोर ने एख वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वह आत्महत्या की तैयारी करता दिखाई पड़ रहा है। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा कि "आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था अम्मी, इसलिए मैं अपनी मौत का कारण इस लेटर में लिख रहा हूं। मुझे माफ कर देना।"

मेटा एआई सिस्टम ने सुसाइड नोट को देखा

इंस्टाग्राम मेटा एआई सिस्टम ने सुसाइड नोट को नोटिस किया और इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर को भेजी। ईमेल पर मेटा एआई से मिली जानकारी के बाद जेतपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और 11 मिनट में मौके पर पहुंच गई। उसने देखा कि किशोर आत्महत्या की पूरी तैयारी कर चुका था, सामने रस्सी और हाथ में जहरीले पदार्थ की सीसी थी।

आत्महत्या की कोशिश कर रहे किशोर के सामने पहुंची पुलिस

पुलिस को सामने देख किशोर चौंक गया। पुलिस ने किशोर से बातचीत की और काउंसलिंग करके उसे समझाया। पुलिस को समझने के बाद किशोर ने भी वादा किया कि भविष्य में वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। मेटा एआई और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से घर का चिराग बुझने से बच गया। घर वालों ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 May 2026 08:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में फेसबुक दोस्ती का दर्द: ब्रेकअप के बाद किशोर कर रहा था आत्महत्या की कोशिश, मेटा अलर्ट से बची जान

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मां, मेरा कसूर क्या था? आगरा में जन्म के कुछ घंटे बाद ही डिब्बे में मुंह ठूंसकर खत्म कर दी मासूम की कहानी

आगरा में नवजात का शव, Agra police
आगरा

आगरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने उखाड़ कर सड़क पर फेंका, बोले पुराना मीटर चाहिए

फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

30 फीट की ऊंचाई से गिरे तीन मजदूर, एक-एक कर थम गई, तीनों की सांसें… पीछे छूट गईं रोती हुईं ज़िंदगियां

बिखरा पड़ा मलबा पहुंची पुलिस सोर्स विभाग
आगरा

जयमाल के समय पहुंची प्रेमिका बोली- ये मेरा पति…वरमाला फेंक भागा दूल्हा, दंग रह गए घराती- बराती

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

8 बच्चों की मां को दामाद से हुआ प्यार! बाइक पर बैठकर दोनों रफूचक्कर, आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने के बाद उठाया बड़ा कदम

saas damad illicit relation mother in law and son in law absconded on bike agra crime news
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.