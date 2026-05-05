आगरा में फेसबुक दोस्ती का दर्द: ब्रेकअप के बाद किशोर कर रहा था आत्महत्या की कोशिश, मेटा अलर्ट से बची जान

Meta AI alert saves teen's life: आगरा में सात समुंदर पार से आए मेटा एआई अलर्ट के कारण घर का चिराग बुझने से बच गया। मेटा एआई से सूचना आते ही सक्रिय हुई पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोर के घर पहुंच गई। उस समय किशोर सुसाइड नोट लिख चुका था जिसमें बताया, "अम्मी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था।" पुलिस को पास में मोटी रस्सी और हाथ में कीटनाशक की सीसी मिली। पुलिस को सामने देख किशोर चौंक गया। पुलिस ने लड़के से बातचीत की और उसे समझाया। मामला जैतपुर थाना क्षेत्र का है।