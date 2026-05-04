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मां, मेरा कसूर क्या था? आगरा में जन्म के कुछ घंटे बाद ही डिब्बे में मुंह ठूंसकर खत्म कर दी मासूम की कहानी

Agra Crime News: आगरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें नीम दरवाजा के पास नाले में मिला नवजात बच्ची का शव। प्लास्टिक के डिब्बे में सिर और धड़ बाहर होने से फैली सनसनी। जानें पूरी खबर...

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आगरा

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Pratiksha Gupta

May 04, 2026

आगरा में नवजात का शव, Agra police

आगरा में प्लास्टिक के डिब्बे में मिला नवजात बच्ची का शव | फोटो सोर्स- Gemini

Agra Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रविवार शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के नीम दरवाजा फ्रीगंज रेलवे पुल के पास एक नाले में नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मासूम का सिर एक प्लास्टिक के बड़े डिब्बे के अंदर ठूंसा हुआ था और उसका धड़ बाहर निकला था। इस भयानक नजारे को देखकर वहां से गुजर रहे लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दिल दहला देने वाली स्थिति

स्थानीय लोगों के अनुसार, नाले में पड़ी बच्ची का शरीर नीला पड़ चुका था और धूप की वजह से उसकी त्वचा बुरी तरह झुलस गई थी। बच्ची के पेट पर कॉर्ड क्लैंपिंग (नाल) लगी हुई थी और वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी। इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्ची का जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ था और जन्म के तुरंत बाद ही उसे इस हालत में फेंक दिया गया।

कूड़ा बीनने वाले ने दी सूचना

नाले के पास से गुजर रहे एक कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति की नजर सबसे पहले इस शव पर पड़ी। उसने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो आवारा कुत्ते बच्ची के शव को नुकसान पहुंचा सकते थे।

लोकलाज या क्रूरता का सवाल?

इस घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोगों का कहना है कि बच्ची के रोने या बचने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए शायद उसका मुंह डिब्बे में बंद कर दिया गया हो। वहीं, कुछ लोग इसे समाज के डर यानी लोकलाज से जोड़कर देख रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि बेटी के जन्म के बाद ही इस क्रूर कदम को अंजाम दिया गया है। पुलिस को भी यही शक है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी निर्दयता नहीं दिखा सकता।

सीसीटीवी और पुलिस की जांच

इस पूरी घटना के दौरान एक चौंकाने वाला पहलू भी सामने आया। जानकारी मिलने के बाद पाय चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वे इसे दूसरी चौकी क्षेत्र का मामला बताकर टालने की कोशिश करने लगे। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जांच में सामने आया है कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे उस रास्ते से एक ई-रिक्शा गुजरा था। पुलिस को शक है कि इसी ई-रिक्शा से आए किसी व्यक्ति ने शव को नाले में फेंका होगा।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा सच

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि बच्ची की मौत पहले ही हो चुकी थी या नाले में फेंके जाने के बाद दम घुटने से गई। पुलिस आसपास के अस्पतालों के रिकॉर्ड भी चेक कर रही है ताकि परिजनों का पता लगाया जा सके।

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Published on:

04 May 2026 12:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / मां, मेरा कसूर क्या था? आगरा में जन्म के कुछ घंटे बाद ही डिब्बे में मुंह ठूंसकर खत्म कर दी मासूम की कहानी

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