मां, मेरा कसूर क्या था? आगरा में जन्म के कुछ घंटे बाद ही डिब्बे में मुंह ठूंसकर खत्म कर दी मासूम की कहानी

इस घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोगों का कहना है कि बच्ची के रोने या बचने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए शायद उसका मुंह डिब्बे में बंद कर दिया गया हो। वहीं, कुछ लोग इसे समाज के डर यानी लोकलाज से जोड़कर देख रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि बेटी के जन्म के बाद ही इस क्रूर कदम को अंजाम दिया गया है। पुलिस को भी यही शक है कि परिवार के किसी व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी निर्दयता नहीं दिखा सकता।