आगरा में नकली दवाओं का काला खेल ईडी तक पहुंचा, करोड़ों के नेटवर्क, इन मामलों में मांगी गई रिपोर्ट

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस अवैध कारोबार से जुड़े कई लोगों ने बेहद कम समय में बड़ी संपत्ति बना ली। आशंका है कि अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए अलग-अलग बैंक खातों और फर्जी लेनदेन का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की जांच एजेंसियां भी आगरा में कार्रवाई कर चुकी हैं। कई कारोबारियों से पूछताछ हुई। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया था। अब ईडी की एंट्री के बाद माना जा रहा है कि जांच का दायरा और बढ़ सकता है।