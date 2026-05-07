आगरा में इनकम टैक्स अफसर किया सुसाइड, ऑफिस की सातवीं मंजिल से लगाई छलांग, हालात देख गार्ड के उड़ गए होश

आगरा में गुरुवार शाम आयकर विभाग के एक अधिकारी की मौत से हड़कंप मच गया। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के संजय प्लेस स्थित इनकम टैक्स ऑफिस की सातवीं मंजिल से कूदकर रिकवरी इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मौर्य ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद विभागीय कर्मचारियों और परिवार में शोक का माहौल है। जानकारी के मुताबिक, 48 वर्षीय सुरेश चंद्र मौर्य शाम करीब 5:45 बजे ऑफिस पहुंचे थे। उस समय तक कार्यालय बंद हो चुका था। अधिकतर कर्मचारी जा चुके थे। सुरेश मौर्य अपनी एक्टिवा स्कूटर से आए। पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद सीधे बिल्डिंग के अंदर चले गए। गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड लोकेंद्र ने उन्हें अंदर जाते देखा था।