नहर में नहाने गईं 4 किशोरियां डूबीं, 3 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी

इटावा में लवेदी थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में शुक्रवार को भोगनीपुर नहर में 4 किशोरियां नहाने गई थीं। नहाते समय सभी किशोरियां गहरे पानी में डूबने लगीं। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने नहर में डूब रही 3 किशोरियों को बचा लिया है, जबकि 1 की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस और गोताखोर मौजूद हैं।