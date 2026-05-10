भीषण गर्मी में यात्रा होगी ‘कूल’, हीटवेव से बचाने के लिए दिया जाएगा ORS, UP रोडवेज ने की खास व्यवस्था

आगरा के ISBT बस स्टैंड पर पीने के पीनी की उचित व्यवस्था की है। ठंडे पानी के लिए 2 वॉटर कूलर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एक संस्था की ओर से ISBT बस स्टैंड पर मटके के ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए बैं की उचित व्यवस्था है। गर्मी से निजात दिलाने के लिए AC वातानुकूलित वेटिंग रूम भी है, जहां पर यात्री ठहर कर अपनी बस का इंतजार कर सकते हैं।