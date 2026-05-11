आगरा में ‘टेरर फंडिंग’ के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी से 17 लाख से ज्यादा की ठगी; कई बार वीडियो कॉल, 22 दिन बाद FIR

Agra Crime News:उत्तर प्रदेश के आगरा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार साइबर अपराधियों ने दूरसंचार विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को 'टेरर फंडिंग' और देश विरोधी गतिविधियों में फंसाने का डर दिखाकर लाखों रुपये की ठगी कर ली। आरोपियों ने खुद को पुलिस और CBI अधिकारी बताकर पीड़ित को 3 दिन तक मानसिक दबाव में रखा और आखिरकार उससे 17.75 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।