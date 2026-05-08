मैं IAS हूं, नौकरी लगवा दूंगी, और फिर शुरू होता था करोड़ों की ठगी का खेल, बरेली की तीन बहनों पर एक दिन में 9 FIR

बरेली। खुद को आईएएस अफसर बताकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का सपना दिखाने वाली बरेली की तीन बहनों का ठगी साम्राज्य अब तेजी से ढहता नजर आ रहा है। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में जेल जा चुकी विप्रा, दीक्षा और शिखा के खिलाफ पीड़ित लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार को थाना बारादरी पुलिस ने एक ही दिन में 9 नई एफआईआर दर्ज कर पूरे शहर में सनसनी फैला दी। पुलिस अब इस पूरे रैकेट पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में जुट गई है।