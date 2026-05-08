आईजीआरएस में बरेली पुलिस का डंका, लगातार पांचवीं बार पूरे यूपी में नंबर-1 बनी

बरेली जिले के 28 थानों ने आईजीआरएस रैंकिंग में 100 में 100 अंक हासिल किए। इनमें कोतवाली, प्रेमनगर, किला, कैंट, सीबीगंज, सुभाषनगर, बारादरी, इज्जतनगर, महिला थाना, मीरगंज, सिरौली, शाही, आंवला, विशारतगंज, भमौरा, अलीगंज, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, भुता, फतेहगंज पश्चिमी, भोजीपुरा, बहेड़ी, शीशगढ़, देवरनियां, शेरगढ़, नवाबगंज, हाफिजगंज और क्योलड़िया थाना शामिल हैं। सभी थानों को प्रथम रैंक मिली। शासन द्वारा अप्रैल माह में बरेली पुलिस से संबंधित कुल 1154 आईजीआरएस संदर्भों पर फीडबैक लिया गया। इनमें से 1111 शिकायतकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया। इस तरह संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत 96.27 रहा। वहीं 1134 आवेदकों ने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने उनसे सीधे संपर्क किया। आवेदकों से संपर्क करने का प्रतिशत 98.27 दर्ज किया गया।