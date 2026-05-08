जिम की आड़ में ‘गंदा खेल’, महिला डॉक्टर के 20 अश्लील वीडियो मिले, अकरम-आलम पर लगेगा गैंगस्टर, जिम संचालन लिए लागू हुए 10 नियम

बरेली। सिविल लाइंस के चर्चित अल्टीमेट फिटनेस क्लब कांड में हर दिन नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल भेजे गए जिम संचालक अकरम खान और उसके भाई आलम खान पर अब गैंगस्टर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस जांच में अकरम के मोबाइल से महिला डॉक्टर के 20 अश्लील वीडियो समेत कुल 25 वीडियो बरामद हुए हैं। मामले ने तूल पकड़ने के बाद अब बरेली रेंज में जिम संचालन के लिए 10 बड़े सुरक्षा मानक लागू कर दिए गए हैं। नियम तोड़े तो जिम पर ताला लगना तय माना जा रहा है।