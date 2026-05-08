स्मार्ट मीटर की टेंशन होगी खत्म, लगेंगे पोस्टपेड, कटिया कनेक्शन के खेल में 15 पकड़े, लेकिन FIR सिर्फ 9 पर क्यों?

बरेली। शहर में बिजली चोरी पकड़ने निकली विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम खुद सवालों के घेरे में आ गई है। गुरुवार तड़के श्यामगंज, सूफी टोला, शाहदाना और कटरा चांद खां में हुई मॉर्निंग रेड में 15 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए, लेकिन मुकदमा सिर्फ 9 उपभोक्ताओं पर दर्ज कराया गया। बाकी छह लोगों पर कार्रवाई न होने से शहर में ‘सेटिंग’ और ‘मैनेजमेंट’ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विजिलेंस दफ्तर के बाहर सुबह से लगी भीड़ ने भी पूरे मामले को और गर्म कर दिया।