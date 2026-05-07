गीता हत्याकांड : पुलिस रिमांड पर जेल से आए फौजी ने हत्या में इस्तेमाल गमछा कराया बरामद, झगड़ा करती थी पत्नी…

सुभाषनगर इंस्पेक्टर सतीश कुमार नैन ने बताया कि 21 अप्रैल को गीता यादव की हत्या हुई थी। 22 अप्रैल को सचिन कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि फौजी भारत सिंह और सुरभि यादव के बीच पिछले करीब पांच साल से प्रेम संबंध थे। भारत सिंह हर महीने सुरभि को 12 से 15 हजार रुपये भेजता था और नोएडा में उसके लिए कमरा भी किराये पर ले रखा था। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों आरोपी गीता यादव को अपने रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। गीता को जब पति के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो घर में विवाद शुरू हो गया। इसी बीच सुरभि ने भारत सिंह पर दबाव बनाया कि वह गीता या उसे, किसी एक को चुने। इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली।