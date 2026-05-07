गीता हत्याकांड : पुलिस रिमांड पर जेल से आए फौजी ने हत्या में इस्तेमाल गमछा कराया बरामद, झगड़ा करती थी पत्नी…

आरोपी फौजी पति भारत सिंह
बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में गीता यादव हत्याकांड में पुलिस जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। इस मामले में जेल भेजी जा चुकी आरोपी सुरभि यादव के बाद अब पुलिस ने गीता के पति और आरोपी फौजी भारत सिंह को रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नेकपुर गन्ना मिल क्षेत्र से हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा बरामद कर लिया।
सुभाषनगर इंस्पेक्टर सतीश कुमार नैन ने बताया कि 21 अप्रैल को गीता यादव की हत्या हुई थी। 22 अप्रैल को सचिन कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि फौजी भारत सिंह और सुरभि यादव के बीच पिछले करीब पांच साल से प्रेम संबंध थे। भारत सिंह हर महीने सुरभि को 12 से 15 हजार रुपये भेजता था और नोएडा में उसके लिए कमरा भी किराये पर ले रखा था। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों आरोपी गीता यादव को अपने रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। गीता को जब पति के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो घर में विवाद शुरू हो गया। इसी बीच सुरभि ने भारत सिंह पर दबाव बनाया कि वह गीता या उसे, किसी एक को चुने। इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली।
मूल रूप से बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र की रहने वाली सुरभि यादव ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पहचान भारत सिंह से फेसबुक के जरिये हुई थी। धीरे-धीरे दोनों करीब आ गए। दिसंबर 2025 में गीता यादव ने सुरभि को फोन करके विरोध जताया था, जिसके बाद सुरभि और भारत सिंह के बीच भी तनाव हुआ। उसी दौरान गीता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई।
पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल की सुबह करीब चार बजे भारत सिंह नोएडा से बरेली पहुंचा और गीता यादव की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने सुरभि को फोन करके हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने एक मई को नेकपुर गन्ना मिल परिसर में दबिश देकर सुरभि यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब रिमांड पर लिए गए भारत सिंह से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल गमछा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
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