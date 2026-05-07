भाजपा को बड़ा झटका: मीरानपुर कटरा उपचुनाव में पूजा कसाना की धमाकेदार जीत, 401 वोटों से लहराया परचम

तिलहर मंडी में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह सात बजे से मतगणना शुरू हुई। कुल छह राउंड में वोटों की गिनती हुई। पहले राउंड में पूजा कसाना पिछड़ गई थीं, लेकिन दूसरे राउंड से उन्होंने बढ़त बनाई और फिर लगातार बढ़त कायम रखी। अंत में पूजा कसाना को कुल 4375 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सोनम गुप्ता को 3974 वोट हासिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी वाजिद सिद्दीकी 3109 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। जीत के बाद एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। पूजा कसाना ने मतगणना स्थल पर ही अपना एस दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिलाध्यक्ष सुनील पटेल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।