7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

Bareilly News: मोबाइल हैक कर डॉक्टर पत्नी की चैट पढ़ी, पति ने बैचमेट्स को धमकाया, गाली गलौज के बाद FIR

मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने डॉक्टर पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर निजी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 07, 2026

भोजीपुरा। मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने डॉक्टर पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर निजी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पति ने उसके बैचमेट्स और रिश्तेदारों को फोन कर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और लगातार मानसिक उत्पीड़न किया। मामले के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज से लेकर पुलिस महकमे तक चर्चा तेज हो गई है।

भोजीपुरा थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर सुधा एस का अपने पति अमन कुमार सिंह और ससुराल पक्ष से लंबे समय से विवाद चल रहा है। पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी महाराष्ट्र के नालासोपारा अचोले थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। आरोप है कि अब पति ने मोबाइल फोन हैक कर उसकी निजी जिंदगी और संपर्कों पर नजर रखना शुरू कर दिया।

बैचमेट्स को कॉल कर दी धमकी

पीड़िता के मुताबिक 30 अप्रैल को पति ने उनके बैचमेट सिद्धार्थ को फोन कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। फोन पर गाली-गलौज करते हुए धमकियां दी गईं। यही नहीं, पीड़िता के चचेरे भाई दिव्यांश को भी कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। लगातार हो रही इन घटनाओं से पीड़िता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।

ननद पर भी निजी जानकारी जुटाने का आरोप

रिपोर्ट में पीड़िता ने अपनी ननद तनुश्री पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ननद उनके बैचमेट निवेदिता, अनुश्री और जयंती को मैसेज भेजकर निजी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता ने इसे सुनियोजित मानसिक प्रताड़ना बताया है।

मानसिक तनाव से पढ़ाई और नौकरी प्रभावित

जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि लगातार हो रही धमकियों, फोन हैकिंग और मानसिक उत्पीड़न की वजह से वह अपनी पढ़ाई और डॉक्टरी के काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति और एकाग्रता पर गंभीर असर पड़ा है। भोजीपुरा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में शांतिभंग करने के इरादे से अपमान और आपराधिक धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 May 2026 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / Bareilly News: मोबाइल हैक कर डॉक्टर पत्नी की चैट पढ़ी, पति ने बैचमेट्स को धमकाया, गाली गलौज के बाद FIR

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्कूल के पास कुएं में गिरकर छह साल के मासूम की मौत, पानी पीने गया था बच्चा, पैर फिसला और चली गई जान

बरेली

देवबंद का नाम बदलने से नहीं बदलेगी लोगों की किस्मत, रोजगार और विकास पर दे सरकार ध्यान: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

बरेली

बरेली में 10 हजार रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार, किसानों से पैमाइश के नाम पर कर रहा था वसूली

बरेली

पति की मौत के बाद अंतिम संस्कार में बवाल, दो पक्षों में जमकर पथराव, 17 नामजद समेत कई पर एफआईआर

बरेली

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: बैलेंस खत्म होते ही कट रही थी बिजली, अब बरेली में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.