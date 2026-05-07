Bareilly News: मोबाइल हैक कर डॉक्टर पत्नी की चैट पढ़ी, पति ने बैचमेट्स को धमकाया, गाली गलौज के बाद FIR

जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि लगातार हो रही धमकियों, फोन हैकिंग और मानसिक उत्पीड़न की वजह से वह अपनी पढ़ाई और डॉक्टरी के काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति और एकाग्रता पर गंभीर असर पड़ा है। भोजीपुरा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में शांतिभंग करने के इरादे से अपमान और आपराधिक धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।