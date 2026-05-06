उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: बैलेंस खत्म होते ही कट रही थी बिजली, अब बरेली में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक

करीब छह महीने पहले जिले में बड़े स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई थी। शुरुआत से ही उपभोक्ताओं ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। लोगों का कहना था कि बैलेंस खत्म होते ही बिजली सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है, जिससे परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर रात के समय बिजली कटने से लोगों में नाराजगी बढ़ती चली गई। उपभोक्ताओं के गुस्से को देखते हुए विभाग ने पहले सरकारी कार्यालयों और विभागीय परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाया था। इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उस समय विभाग ने अभियान जारी रखा। धीरे-धीरे जिले में करीब एक लाख 30 हजार उपभोक्ताओं के कनेक्शन प्रीपेड स्मार्ट मीटर से जोड़ दिए गए।