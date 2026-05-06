महिला डॉक्टर शोषण कांड के बाद बरेली में बवाल, हिंदू महासभा बोली- जिमों में चल रही खतरनाक साजिश, प्रशासन करे सख्त कार्रवाई

महासभा ने मिनी बाइपास स्थित एक जिम में दिल्ली से आई महिला और उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट की घटना का भी हवाला दिया। संगठन का कहना है कि लगातार सामने आ रही घटनाएं किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा कि कई महिलाएं लोक-लाज और बदनामी के डर से सामने नहीं आ पा रही हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि जिले के सभी जिम संचालकों और ट्रेनरों का तत्काल पुलिस सत्यापन कराया जाए। साथ ही प्रत्येक जिम में महिला ट्रेनर की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। महासभा ने यह भी कहा कि जिन जिमों में महिला ट्रेनर उपलब्ध नहीं हैं, वहां महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।