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बरेली में जिम की आड़ में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर मांगे 50 लाख, दो भाई गिरफ्तार

Bareilly Crime: बरेली में कैबिनेट मंत्री के भाई के आवास में चल रहे जिम में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

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बरेली

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Mohd Danish

May 06, 2026

bareilly gym doctor rape blackmail case

बरेली में जिम की आड़ में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म..

Doctor Rape Case Bareilly: बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में चल रहे एक जिम में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जिम संचालक ने महिला डॉक्टर को वजन घटाने का लालच देकर नशीला पेय पिलाया और उसे बेहोशी की हालत में अपने निजी कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

नशीला ड्रिंक और बेहोशी के बाद किया गया अपराध

पुलिस जांच के अनुसार महिला डॉक्टर पिछले करीब दो वर्षों से इस जिम में नियमित रूप से जाती थी। जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग ने उसे तेज़ी से वजन कम करने का झांसा दिया और एक खास “प्री-वर्कआउट ड्रिंक” दिया जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। ड्रिंक पीने के बाद डॉक्टर बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे जिम के एक बंद कमरे में ले जाकर कथित रूप से दुष्कर्म किया गया।

कैमरे और मोबाइल से बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो

जांच में सामने आया है कि जिम के उसी कमरे में पहले से हिडन कैमरा लगाया गया था। साथ ही आरोपी के भाई ने अपने मोबाइल फोन से भी वीडियो रिकॉर्ड किए। पुलिस ने मौके से पेनड्राइव और मोबाइल बरामद किए हैं, जिनमें कई आपत्तिजनक वीडियो पाए गए हैं। आरोप है कि इन वीडियो का इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया।

50 लाख की मांग और लगातार धमकियां

पीड़िता के अनुसार कुछ समय बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट फोटो दिखाकर पहले 10 लाख रुपये की मांग की। जब उसने इनकार किया तो दबाव बढ़ाकर 50 लाख रुपये की मांग की गई। डर के कारण महिला डॉक्टर ने 80 हजार रुपये दे दिए, लेकिन आरोपियों की धमकियां जारी रहीं और वीडियो वायरल करने की चेतावनी दी जाती रही।

शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों अकरम बेग और आलम बेग को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान जिम से कई संदिग्ध दवाएं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और इंजेक्शन भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज

घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। स्थानीय संगठनों ने जिम और फिटनेस सेंटरों की जांच की मांग की है। कुछ संगठनों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिम संचालन नियमों को सख्त करने की अपील भी की है।

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Updated on:

06 May 2026 12:20 pm

Published on:

06 May 2026 11:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में जिम की आड़ में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर मांगे 50 लाख, दो भाई गिरफ्तार

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