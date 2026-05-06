बरेली में जिम की आड़ में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर मांगे 50 लाख, दो भाई गिरफ्तार

पुलिस जांच के अनुसार महिला डॉक्टर पिछले करीब दो वर्षों से इस जिम में नियमित रूप से जाती थी। जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग ने उसे तेज़ी से वजन कम करने का झांसा दिया और एक खास “प्री-वर्कआउट ड्रिंक” दिया जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। ड्रिंक पीने के बाद डॉक्टर बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे जिम के एक बंद कमरे में ले जाकर कथित रूप से दुष्कर्म किया गया।