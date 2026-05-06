सीबीगंज में सुरंग बनाकर तांबा पार करने वाले तीन बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के लगी पुलिस की गोली

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय निजाम, 22 वर्षीय अब्दुल समी और 55 वर्षीय मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो तमंचे, कारतूस, करीब 13 हजार रुपये नगद, एक ई-रिक्शा और फर्म से चोरी किया गया 65 किलो तांबे का तार बरामद किया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच तेज कर दी है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत खत्म हुई है और पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।