6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

अवैध रिश्ते का खूनी खेल, पत्नी ने प्रेमी को बुलाया… पति ने लोहे की रॉड से उतार दिया मौत के घाट

माधोटांडा थाना क्षेत्र में हुए गुरबाज सिंह हत्याकांड का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। जिस महिला से गुरबाज सिंह प्यार करता था, उसी ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 06, 2026

पीलीभीत। माधोटांडा थाना क्षेत्र में हुए गुरबाज सिंह हत्याकांड का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। जिस महिला से गुरबाज सिंह प्यार करता था, उसी ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और मृतक की चेन भी बरामद कर ली है।

गांव बसंतपुर नैनेर निवासी गुरबाज सिंह 22 अप्रैल 2026 को घर से पूरनपुर जाने की बात कहकर निकला था। देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। मामला उस समय और सनसनीखेज हो गया जब कुछ दिनों बाद पूरनपुर क्षेत्र के एक खेत के पास खंडहर में एक शव बरामद हुआ। पहचान होने पर शव गुरबाज सिंह का निकला।

एक साल से चल रहा था प्रेम संबंध

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शुभप्रीत कौर और गुरबाज सिंह के बीच करीब एक साल से अवैध संबंध थे। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें होती रहीं, लेकिन बाद में शुभप्रीत इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक गुरबाज लगातार उस पर दबाव बना रहा था और उसे परेशान कर रहा था। इसी बात से तंग आकर शुभप्रीत ने अपने पति सतेंद्र सिंह को पूरी बात बता दी।

पति-पत्नी ने मिलकर रची साजिश

जांच में खुलासा हुआ कि इसके बाद पति-पत्नी ने मिलकर गुरबाज सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोप है कि शुभप्रीत ने गुरबाज को मिलने के बहाने बुलाया। वहां पहले से मौजूद सतेंद्र सिंह ने लोहे की रॉड से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से गुरबाज की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद शव को खंडहर में छिपा दिया गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके।

पुलिस पूछताछ में टूटा राज

पुलिस ने जब तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल के आधार पर पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और मृतक की चेन बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इलाके में इस हत्याकांड को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

Published on:

06 May 2026 06:16 pm

Hindi News / UP News / अवैध रिश्ते का खूनी खेल, पत्नी ने प्रेमी को बुलाया… पति ने लोहे की रॉड से उतार दिया मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

बिहार में सड़क हादसे में यूपी के 4 कलाकारों की मौत, सड़क पर टुकड़ों में बिखरे शव

बलिया

महिला डॉक्टर शोषण कांड के बाद बरेली में बवाल, हिंदू महासभा बोली- जिमों में चल रही खतरनाक साजिश, प्रशासन करे सख्त कार्रवाई

बरेली

बारात आने से एक दिन पहले शाहजहांपुर में प्रेमी के साथ दुल्हन ने लगाई फांसी, आम के पेड़ पर लटके मिले शव

shahjahanpur suicide case, UP Crime News
शाहजहांपुर

मोबाइल धारकों को मिली बड़ी खुशखबरी…50 लाख रुपए के मोबाइल लौटाये गए, जानिए पूरा मामला

देवरिया

साध्वी प्राची का विनेश फोगाट के बयान पर पर तीखा हमला…खेल नहीं, राजनीति कर रही कांग्रेसी विधायक

साध्वी प्राची विनेश फोगाट फोटो सोर्स ट्यूटर अकाउंट
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.