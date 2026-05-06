अवैध रिश्ते का खूनी खेल, पत्नी ने प्रेमी को बुलाया… पति ने लोहे की रॉड से उतार दिया मौत के घाट

पीलीभीत। माधोटांडा थाना क्षेत्र में हुए गुरबाज सिंह हत्याकांड का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। जिस महिला से गुरबाज सिंह प्यार करता था, उसी ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और मृतक की चेन भी बरामद कर ली है।