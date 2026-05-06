बिहार में सड़क हादसे में यूपी के 4 कलाकारों की मौत, सड़क पर टुकड़ों में बिखरे शव

एसपी (ASP) राम पुकार सिंह के अनुसार, इस दुर्घटना में 4 कलाकारों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कलाकार छपरा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे और वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना (PMCH) रेफर किया जा रहा है। पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है और घायलों के परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है।