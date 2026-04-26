बेटी की चीख सुनकर मां पहुंची तो पैरों तले खिसक गई जमीन! हैवान पति ने सासू को भी नहीं छोड़ा; चाकू मारकर बलिया में हत्या

गड़वार थाना क्षेत्र के सिहांचवर गांव निवासी अमित गुप्ता ने साल 2022 में बछईपुर की प्रीति के साथ प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में अनबन के बाद परिजनों ने अमित को अपना लिया था, लेकिन यह सुलह लंबे समय तक टिक नहीं सकी। शादी के लगभग 4 साल बाद अमित अपने ससुराल आया था। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले अमित पत्नी को विदा कराकर ले गया था, लेकिन वह उसे घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जाकर प्रताड़ित करने लगा। बेटी की सुरक्षा को देखते हुए पिता अंतु गुप्ता उसे वापस मायके ले आए। पिछले 10 दिनों से प्रीति अपने मायके में ही रह रही थी।