बच्चे के साथ सो रही थी पत्नी, पति ने किए ताबड़तोड़ वार, सास को भी मार डाला, ससुर को किया घायल

प्रीति और अमित ने 2022 में लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ते में दरारें गहरी होती गईं। परिजनों के मुताबिक विदाई के बाद अमित प्रीति को अपने घर न ले जाकर कहीं और ले गया था और उसके साथ मारपीट करता था। तंग आकर प्रीति 10 दिन पहले अपने मायके आ गई थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था। अमित बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था और रात के समय वह बच्चे को ले जाने के लिए आया था।