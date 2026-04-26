26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

बच्चे के साथ सो रही थी पत्नी, पति ने किए ताबड़तोड़ वार, सास को भी मार डाला, ससुर को किया घायल

Ballia double murder case : लव मैरिज के 2 साल बाद पति बना हैवान। मायके में सो रही पत्नी और सास की चाकू मारकर हत्या, ससुर गंभीर रूप से घायल। बच्चे को छीनने की कोशिश के दौरान दिया वारदात को अंजाम।

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 26, 2026

पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, PC- Patrika

बलिया : प्रीति को शायद उस रात अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान से उसने चार साल पहले प्यार किया था, वही उसकी जान का दुश्मन बनकर आएगा। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव में बीती रात जो हुआ, वह दिल दहला देने वाला है। पिछले 10 दिनों से मायके में रह रही प्रीति के घर उसका पति अमित गुप्ता दबे पांव पहुंचा। सीधे उसके कमरे में घुसा और सोए बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगा।

जब प्रीति ने विरोध किया, तो अमित ने चाकू निकाल लिया। उसने पत्नी पर ताबड़तोड़ वार किए। चीख-पुकार सुनकर मां सुशीला देवी और पिता अंतु गुप्ता दौड़े आए। लेकिन इस सिरफिरे ने बेटी को बचाने आई मां को भी नहीं बख्शा। सुशीला देवी की भी मौके पर ही मौत हो गई। ससुर अंतु गुप्ता ने जान बचाने की कोशिश की लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें वाराणसी रेफर किया गया है।

मृतका प्रीति की बहन ने बताया कि, 'बहन रो रही थी, मां दौड़ी आई- किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह चाकू लेकर आया होगा। बच्चे को छीनने की आड़ में वह कत्ल करने आया था।'

प्रीति और अमित ने 2022 में लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ते में दरारें गहरी होती गईं। परिजनों के मुताबिक विदाई के बाद अमित प्रीति को अपने घर न ले जाकर कहीं और ले गया था और उसके साथ मारपीट करता था। तंग आकर प्रीति 10 दिन पहले अपने मायके आ गई थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था। अमित बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था और रात के समय वह बच्चे को ले जाने के लिए आया था।

पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी अमित गुप्ता फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। एक घर में दो लाशें, एक बच्चा मां के बिना यह सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, यह उस दर्द की दास्तान है जो प्रीति की बहन की आंखों में है और उस बच्चे के माथे पर जो अभी समझ भी नहीं सकता कि क्या खो गया।

ये भी पढ़ें

आगरा में मशहूर यूट्यूबर के बेटे के साथ स्कूल में मारपीट, तीन दांत टूटे, मुंह से निकला खून
आगरा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / बच्चे के साथ सो रही थी पत्नी, पति ने किए ताबड़तोड़ वार, सास को भी मार डाला, ससुर को किया घायल

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेटी की चीख सुनकर मां पहुंची तो पैरों तले खिसक गई जमीन! हैवान पति ने सासू को भी नहीं छोड़ा; चाकू मारकर बलिया में हत्या

wife and mother in law stabbed to death in ballia father in law condition critical crime news
बलिया

बलिया में सनसनी: दामाद ने सास और पत्नी की हत्या, ससुर गंभीर घायल

Ballia news
बलिया

Ballia News: मुंडन के दौरान बड़ा हादसा, 3 किशोर डूबे, 2 का शव बरामद

Ballia news
बलिया

चाचा ने 14 साल के भतीजे को मारी गोली, परिवारिक विवाद ने ली खतरनाक मोड़

CG News: व्यापारी को लापरवाही पड़ी भारी! पिस्टल से चली गोली, इलाके में मचा हड़कंप, जानें मामला...
बलिया

टावर पर चढ़े मिथुन पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा, नाबालिग प्रेमिका से बात की जिद को लेकर किया था ड्रामा

बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.