बरेली में 10 हजार रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार, किसानों से पैमाइश के नाम पर कर रहा था वसूली

मल्लपुर गांव में तैनात था लेखपाल बुलंदशहर निवासी अजय तेवतिया फरीदपुर क्षेत्र के मल्लपुर गांव में चकबंदी लेखपाल के पद पर तैनात था। गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने लगी थीं। आरोप है कि गांव के किसान कबीरुलहसन, उवैस और जाकिर ने अपनी जमीन की पैमाइश कराने की बात कही तो लेखपाल ने काम करने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत मांग ली।