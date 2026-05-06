पति की मौत के बाद अंतिम संस्कार में बवाल, दो पक्षों में जमकर पथराव, 17 नामजद समेत कई पर एफआईआर

जानकारी के अनुसार सम्राट अशोक नगर निवासी दिलीप कुमार की 4 मई को विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से मौत हो गई थी। अगले दिन 5 मई को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। परिवार में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी दिलीप की पत्नी मुस्कान के पक्ष और मृतक के परिजनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगे।