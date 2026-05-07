स्कूल के पास कुएं में गिरकर छह साल के मासूम की मौत, पानी पीने गया था बच्चा, पैर फिसला और चली गई जान

घटना की जानकारी मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मासूम की मौत के बाद स्कूल परिसर के पास खुले कुएं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कुएं के आसपास सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद यह हादसा टल सकता था। घटना के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है।