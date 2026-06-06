मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने मनाया पति का बर्थडे, शेयर की केट कटिंग की तस्वीरें

Pankaj Bhadouria Celebrates Husband Charu Birthday: जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों के बीच भी खुशियों की रोशनी बिखेर देते हैं। मशहूर शेफ और मास्टरशेफ इंडिया की पहली विजेता पंकज भदौरिया ने भी ऐसा ही एक भावुक और खूबसूरत पल अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहीं पंकज भदौरिया ने अपने पति चारू का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों के साथ साझा किए गए उनके प्यार भरे संदेश ने लोगों का दिल जीत लिया है।