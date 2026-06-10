देश की सीमा पर तैनात कमांडो का दर्द: मैं परिवार बचाऊं या देश? कानपुर में जवान के परिवार पर हमला

CRPF Cobra Commando Family Attack: कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून-व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। CRPF की विशेष कोबरा यूनिट में तैनात एक कमांडो ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब उसके परिवार की सुरक्षा ही खतरे में है तो वह देश की रक्षा कैसे करे। जवान का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।